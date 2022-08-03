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Шпионка
3-й сезон

Шпионка (сериал, 2003) сезон 3 смотреть онлайн

2003, Alias 22 серии
Фантастика, Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Однажды от своего отца Джека Сидни узнаeт страшную правду: оказывается, она работает на международную шпионскую организацию. Чувствуя себя одураченной, Сидни клянeтся уничтожить еe. И становится двойным агентом ЦРУ.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Шпионка»