ШКЛТ (сериал, 2023) сезон 2 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 12+13 мин
ШКЛТ
Сезон 2 Серия 1Бесплатно
- 12+14 мин
ШКЛТ
Сезон 2 Серия 2Бесплатно
- 12+15 мин
ШКЛТ
Сезон 2 Серия 3
- 12+15 мин
ШКЛТ
Сезон 2 Серия 4
- 12+14 мин
ШКЛТ
Сезон 2 Серия 5
- 12+15 мин
ШКЛТ
Сезон 2 Серия 6
- 12+15 мин
ШКЛТ
Сезон 2 Серия 7
- 12+13 мин
ШКЛТ
Сезон 2 Серия 8
- 12+15 мин
ШКЛТ
Сезон 2 Серия 9
- 12+15 мин
ШКЛТ
Сезон 2 Серия 10
- 12+14 мин
ШКЛТ
Сезон 2 Серия 11
- 12+16 мин
ШКЛТ
Сезон 2 Серия 12
- 12+16 мин
ШКЛТ
Сезон 2 Серия 13
- 12+14 мин
ШКЛТ
Сезон 2 Серия 14
- 12+15 мин
ШКЛТ
Сезон 2 Серия 15
- 12+15 мин
ШКЛТ
Сезон 2 Серия 16
О сериале
Семейный юмористический проект с Егором Дружининым и Светланой Камыниной в главных ролях. Если вы увлекаетесь музыкой, а также любите смешные скетчи и пародии, оставайтесь на Wink и включайте «ШКЛТ2» — сериал ждет вас на нашем видеосервисе прямо сейчас!
Во втором сезоне герои снова собираются вместе, чтобы создать захватывающее музыкальное шоу. На пути у ребят встречаются новые друзья, которые помогают им преодолевать трудности и воплощать в жизнь самые смелые идеи. Зрители смогут насладиться не только музыкальными композициями и пародиями на известные хиты, но и забавными скетчами, способными погрузить в мир фантастических сюжетов. Кроме того, шоу представляет собой уникальную смесь юмора и познавательных элементов, которые помогут детям, а также их родителям узнать что-то новое и весело провести время вместе с героями.
Не пропустите российское семейное шоу «ШКЛТ2» — 2 сезон сериала можно смотреть онлайн в хорошем качестве на видеосервисе Wink уже сейчас!
Рейтинг
- ИБРежиссёр
Илья
Белов
- АКРежиссёр
Алексей
Кокорин
- АБРежиссёр
Анатолий
Бурносов
- Актёр
Егор
Дружинин
- Актёр
Григорий
Дудник
- МВАктриса
Мария
Верхова
- Актёр
Борис
Дейков
- Актёр
Олег
Миляховский
- СКАктриса
Софья
Кругова
- Актриса
Нелли
Уварова
- СЯАктёр
Станислав
Ярушин
- Актриса
Анна
Хилькевич
- Актриса
Татьяна
Орлова
- ДПСценарист
Денис
Привалов
- АОСценарист
Александр
Онипко
- НЕСценарист
Наталья
Еприкян
- ДГПродюсер
Дмитрий
Грачев
- НЕПродюсер
Наталья
Еприкян
- Продюсер
Егор
Дружинин
- МХПродюсер
Марина
Хренкова
- ВФХудожница
Виктория
Фетисова
- ТАХудожница
Татьяна
Азарова
- ЕИХудожница
Евгения
Истомина
- МКМонтажёр
Медина
Караева
- ГДМонтажёр
Галина
Дмитрюкова
- РБОператор
Рафаэль
Булатов
- ЭШОператор
Эрик
Шарифуллин
- АНОператор
Александра
Негуч
- ВМОператор
Владимир
Мерников
- АБКомпозитор
Анатолий
Бурносов
- ИСКомпозитор
Иван
Суслин
- АПКомпозитор
Александр
Поправка