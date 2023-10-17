ШКЛТ (сериал, 2023) сезон 2 смотреть онлайн

Семейный юмористический проект с Егором Дружининым и Светланой Камыниной в главных ролях. Если вы увлекаетесь музыкой, а также любите смешные скетчи и пародии, оставайтесь на Wink и включайте «ШКЛТ2» — сериал ждет вас на нашем видеосервисе прямо сейчас!



Во втором сезоне герои снова собираются вместе, чтобы создать захватывающее музыкальное шоу. На пути у ребят встречаются новые друзья, которые помогают им преодолевать трудности и воплощать в жизнь самые смелые идеи. Зрители смогут насладиться не только музыкальными композициями и пародиями на известные хиты, но и забавными скетчами, способными погрузить в мир фантастических сюжетов. Кроме того, шоу представляет собой уникальную смесь юмора и познавательных элементов, которые помогут детям, а также их родителям узнать что-то новое и весело провести время вместе с героями.



Не пропустите российское семейное шоу «ШКЛТ2» — 2 сезон сериала можно смотреть онлайн в хорошем качестве на видеосервисе Wink уже сейчас!

