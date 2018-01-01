Биография

Наталья Еприкян — российская актриса комедийного жанра, сценарист и продюсер. Родилась в Тбилиси, СССР, 19 апреля 1978 года. Наталья закончила физико-математическую гимназию в Тбилиси, затем ее семья переехала в Москву. Закончила экономический университет. Стала создательницей комедийного шоу-проекта «Made in Women», который позже был переименован в «Comedy Woman» и выпускался на телеканале ТНТ. Работала телеведущей утренней программы на канале НТВ. Наталья Еприкян стала сценаристом для сериала «ШКЛТ», креативным продюсером «lOVE IS…», выступала в качестве приглашенного гостя на многих российских телешоу, а также в собственном проекте «Сomedy Woman».