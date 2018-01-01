Марина Хренкова

Биография

Мария Хренкова — российский продюсер и художник. Родилась 9 января. Заканчивала Горрдскую школу искусств в Новосибирске, училась на направлении «Изобразительное искусство». Училась на экономическом факультете НГУ, на специальности «Моделирование и управление промышленным производством». Мария Хренкова выступила продюсером для следующих российских проектов: сериал «ШКЛТ», «Дело о тоске», короткометражка «Мама, он из метавселенной, тебе понравится!», «Чехов. Screenlife». Была художником-постановщиком для короткометражки «Сосед».