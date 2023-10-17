ШКЛТ (сериал, 2023) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Скетч-шоу о школьниках с самыми невероятными фантастическими сюжетами в самых разных форматах. ШКЛТ – это альманах короткометражных скетчей, среди которых есть как сюжетные истории, так и музыкальные зарисовки и трейлеры вымышленных кинокартин. Они собрали в себе юмор, приключения, узнаваемые ситуации и образовательные элементы. В кастинге шоу участвовали дети и подростки по всей стране, а при создании серий использовались самые современные технологии. Не пропустите сериал «ШКЛТ» – его можно смотреть онлайн на Wink.

