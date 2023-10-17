ШКЛТ. Сезон 2. Серия 2
Wink
Детям
ШКЛТ
2-й сезон
2-я серия
8.02023, ШКЛТ. Сезон 2. Серия 2
Комедия, ТВ-шоу12+
Истории из жизни школьников в развлекательно-познавательном скетч-шоу для подростков

ШКЛТ (сериал, 2023) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

2-й сезон

О сериале

Скетч-шоу о школьниках с самыми невероятными фантастическими сюжетами в самых разных форматах. ШКЛТ – это альманах короткометражных скетчей, среди которых есть как сюжетные истории, так и музыкальные зарисовки и трейлеры вымышленных кинокартин. Они собрали в себе юмор, приключения, узнаваемые ситуации и образовательные элементы. В кастинге шоу участвовали дети и подростки по всей стране, а при создании серий использовались самые современные технологии. Не пропустите сериал «ШКЛТ» – его можно смотреть онлайн на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, ТВ-шоу
Качество
Full HD
Время
13 мин / 00:13

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «ШКЛТ»