8.02023, ШКЛТ. Сезон 2. Серия 2
Комедия, ТВ-шоу12+
Истории из жизни школьников в развлекательно-познавательном скетч-шоу для подростков
ШКЛТ (сериал, 2023) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
Скетч-шоу о школьниках с самыми невероятными фантастическими сюжетами в самых разных форматах. ШКЛТ – это альманах короткометражных скетчей, среди которых есть как сюжетные истории, так и музыкальные зарисовки и трейлеры вымышленных кинокартин. Они собрали в себе юмор, приключения, узнаваемые ситуации и образовательные элементы. В кастинге шоу участвовали дети и подростки по всей стране, а при создании серий использовались самые современные технологии. Не пропустите сериал «ШКЛТ» – его можно смотреть онлайн на Wink.
- ИБРежиссёр
Илья
Белов
- АКРежиссёр
Алексей
Кокорин
- АБРежиссёр
Анатолий
Бурносов
- Актёр
Егор
Дружинин
- Актёр
Григорий
Дудник
- МВАктриса
Мария
Верхова
- Актёр
Борис
Дейков
- Актёр
Олег
Миляховский
- СКАктриса
Софья
Кругова
- Актриса
Нелли
Уварова
- СЯАктёр
Станислав
Ярушин
- Актриса
Анна
Хилькевич
- Актриса
Татьяна
Орлова
- ДПСценарист
Денис
Привалов
- АОСценарист
Александр
Онипко
- НЕСценарист
Наталья
Еприкян
- ДГПродюсер
Дмитрий
Грачев
- НЕПродюсер
Наталья
Еприкян
- Продюсер
Егор
Дружинин
- МХПродюсер
Марина
Хренкова
- ВФХудожница
Виктория
Фетисова
- ТАХудожница
Татьяна
Азарова
- ЕИХудожница
Евгения
Истомина
- МКМонтажёр
Медина
Караева
- ГДМонтажёр
Галина
Дмитрюкова
- РБОператор
Рафаэль
Булатов
- ЭШОператор
Эрик
Шарифуллин
- АНОператор
Александра
Негуч
- ВМОператор
Владимир
Мерников
- АБКомпозитор
Анатолий
Бурносов
- ИСКомпозитор
Иван
Суслин
- АПКомпозитор
Александр
Поправка