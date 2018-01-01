Северное сияние. Ведьмины куклы (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн
8.72018, Северное сияние. Ведьмины куклы. Сезон 1 2 серии
Детектив, Мистика12+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Агата и Маруся вновь отправляются на остров в поисках разгадок семейной тайны, но находят лишь череду фатальных неудач. Тeтя Маруси погибает при странных обстоятельствах, а писательница становится обвиняемой в убийстве двоюродной сестры. Сможет ли Агата доказать свою невиновность?
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
- ВНРежиссёр
Владимир
Нахабцев мл.
- ИГАктриса
Ирина
Горячева
- АДАктриса
Анна
Дулова
- НПАктёр
Никита
Плащевский
- КШАктёр
Константин
Шелестун
- АСАктёр
Алексей
Симонов
- Актриса
Галина
Бокашевская
- ХФАктриса
Хельга
Филиппова
- Актриса
Виталия
Корниенко
- ВКАктёр
Владимир
Котов
- ЕНАктриса
Елизавета
Нилова
- БПСценарист
Белла
Прибылова
- НШСценарист
Наталья
Шишкова
- ВПСценарист
Виктория
Платова
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- ДШПродюсер
Дмитрий
Шутко
- Продюсер
Максим
Королев
- ПЧПродюсер
Павел
Чуркин
- ГЕОператор
Георгий
Егоров