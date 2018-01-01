Северное сияние. Ведьмины куклы (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

Агата и Маруся вновь отправляются на остров в поисках разгадок семейной тайны, но находят лишь череду фатальных неудач. Тeтя Маруси погибает при странных обстоятельствах, а писательница становится обвиняемой в убийстве двоюродной сестры. Сможет ли Агата доказать свою невиновность?

