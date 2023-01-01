Северное сияние. Ведьмины куклы
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Северное сияние. Ведьмины куклы

Северное сияние. Ведьмины куклы (сериал, 2018) смотреть онлайн

8.72018, Северное сияние. Ведьмины куклы 1 сезон
Детективы, Мистические12+

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Сюжет

Агата и Маруся вновь отправляются на остров в поисках разгадок семейной тайны, но находят лишь череду фатальных неудач. Тeтя Маруси погибает при странных обстоятельствах, а писательница становится обвиняемой в убийстве двоюродной сестры. Сможет ли Агата доказать свою невиновность?

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Актёры и съёмочная группа сериала «Северное сияние. Ведьмины куклы»

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