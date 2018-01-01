Wink
Сериалы
Секретные материалы
3-й сезон

Секретные материалы (сериал, 1995) сезон 3 смотреть онлайн

9.31995, The X Files 24 серии
Фантастика18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Главные герои культового сериала девяностых – спецагенты Фокс Малдер и Дана Скалли. Они расследуют самые необъяснимые дела. При этом Малдер верит в паранормальные явления и ищет отгадки в сфере сверхъестественного, Скалли придерживается научного подхода, а истина находится где-то рядом.

Страна
США, Канада
Жанр
Фантастика

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Секретные материалы»