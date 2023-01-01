Секретные материалы
Wink
Сериалы
Секретные материалы

Секретные материалы (сериал, 1993) смотреть онлайн

9.31993, The X Files 11 сезонов
Фантастика, Фэнтези18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Главные герои культового сериала девяностых – спецагенты Фокс Малдер и Дана Скалли. Они расследуют самые необъяснимые дела. При этом Малдер верит в паранормальные явления и ищет отгадки в сфере сверхъестественного, Скалли придерживается научного подхода, а истина находится где-то рядом.

Все сезоны сериала Секретные материалы смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Секретные материалы»

Всё