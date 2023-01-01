Биография

Крис Картер — американский сценарист, продюсер, режиссер и актер. Родился в Беллфлауэре 13 октября 1956 года. Получил журналистское образование в Университете Калифорнии, после чего несколько лет проработал в издании Surfing Magazine. Дальнейшую карьеру строил в Walt Disney Studio Entertainment — писал сценарии и выступал продюсером проектов студии. В начале 1990-х годов встал во главе собственной кинокомпании Ten Thirteen Production. Крис Картер получил известность как создатель культового сериала «Секретные материалы». Проект принес ему четыре номинации на «Эмми» и множество наград, среди которых премия Гильдии продюсеров США. Также в творческую биографию Картера входит работа над сериалами «Одинокие стрелки», «Жестокое царство» и «Тысячелетие».