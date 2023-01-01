Биография

Винс Гиллиган – кинорежиссер и сценарист, родился 10 февраля 1967 г. (г. Ричмонд, США). Множество раз был номинантом и лауреатом различных кинопремий, в том числе «Эмми». Первые шаги в области кино Винс сделал еще в детстве, когда мать его друга Энгуса Уоллеса одолжила ему свою кинокамеру. В то время фильмы Винс Гиллиган снимал вместе со своим братом. Одна из таких работ, «Космическое крушение», заняла лидирующую позицию на местном конкурсе кинематографистов. Помимо Джеки Уоллес, большое влияние на Винса оказала и поддержка его отца, также большого любителя киноискусства. Еще во время своего обучения в университете Винс Гиллиган занимался написанием собственных сценариев. Одна из таких работ особо впечатлила кинопродюсера Марка Джонсона, который и познакомил Винса с Крисом Картером, создателем сериала «Секретные материалы». Уже после первой работы Гиллигана над одним из эпизодов сериала Картер пригласил талантливого юношу на должность сценариста сериала, где Винс и проработал 7 лет. Но настоящую славу Гиллигану принесла работа над сериалом «Во все тяжкие». Сериал не только получил множество номинаций и наград на престижных киноконкурсах, но и занял 13 место в списке самых популярных телесериалов мира. А также был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как сериал с самым высоким рейтингом.