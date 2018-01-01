Wink
Секретные материалы
11-й сезон

Секретные материалы (сериал, 2018) сезон 11 смотреть онлайн

9.32018, The X Files 10 серий
Фантастика, Мистика18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Главные герои культового сериала девяностых – спецагенты Фокс Малдер и Дана Скалли. Они расследуют самые необъяснимые дела. При этом Малдер верит в паранормальные явления и ищет отгадки в сфере сверхъестественного, Скалли придерживается научного подхода, а истина находится где-то рядом.

Страна
США, Канада
Жанр
Мистика, Фантастика, Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Секретные материалы»