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Секрет неприступной красавицы
1-й сезон

Секрет неприступной красавицы (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

8.62017, Секрет неприступной красавицы. Сезон 1 2 серии
Мелодрама12+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Настя живет со старенькой бабушкой, руководит небольшой строительной фирмой и больше всего на свете мечтает усыновить детдомовца Даню, к которому очень привязалась. Но, оказывается, на Даню претендует другая семья: журналист Вишняков и его жена-телеведущая, оба успешные состоятельные люди. Неудивительно, что Даню скорее отдадут им, чем одинокой и неудачливой в бизнесе Насте. В довершение всех бед ей то и дело звонит какой-то шутник, который разговаривает детскими прибаутками и считалками: «Тили-тили-тесто, играем в королевство!» Все это доводит героиню до отчаяния, и вдруг – нежданный подарок судьбы! – ей предлагают крупный и дорогой заказ на строительство социального поселка «Соколики» для малообеспеченных семей. Недоумевая, почему известный подрядчик Зотов выбрал именно ее захудалую фирму, Настя с радостью берется за работу, надеясь выправить свое финансовое положение и отвоевать Даню.

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Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Секрет неприступной красавицы»