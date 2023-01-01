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По ту сторону солнца
1-й сезон

По ту сторону солнца (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

8.72022, По ту сторону солнца. Сезон 1 4 серии
Мелодрама18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Мелодраматический мини-сериал, в котором особое внимание уделяется теме женской дружбы и взаимовыручки. Выросшие в маленьком приморском городке Аня и Катя дружат с самого детства. Но взрослая жизнь вносит свои коррективы. Катя знакомится с московским бизнесменом-отпускником Михаилом, он предлагает ей стать его женой, она не раздумывая соглашается и уезжает в столицу с женихом. Тем временем жених Ани предает ее, а смерть матери окончательно добивает девушку. Она с головой уходит в работу, забывая жить для себя. Катя решает, что подругу надо спасать, и приглашает Аню к себе в Москву. Как сложится судьба героини в столице, смотрите в сериале «По ту сторону солнца» (2021) онлайн в видеосервисе Wink.

Сериал По ту сторону солнца 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

7.0 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «По ту сторону солнца»