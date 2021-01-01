По ту сторону солнца. Серия 4
Wink
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По ту сторону солнца
1-й сезон
4-я серия
8.62021, По ту сторону солнца. Серия 4
Мелодрамы, Мини-сериалы18+

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По ту сторону солнца (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Мелодраматический мини-сериал, в котором особое внимание уделяется теме женской дружбы и взаимовыручки. Выросшие в маленьком приморском городке Аня и Катя дружат с самого детства. Но взрослая жизнь вносит свои коррективы. Катя знакомится с московским бизнесменом-отпускником Михаилом, он предлагает ей стать его женой, она не раздумывая соглашается и уезжает в столицу с женихом. Тем временем жених Ани предает ее, а смерть матери окончательно добивает девушку. Она с головой уходит в работу, забывая жить для себя. Катя решает, что подругу надо спасать, и приглашает Аню к себе в Москву. Как сложится судьба героини в столице, смотрите в сериале «По ту сторону солнца» (2021) онлайн в видеосервисе Wink.

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