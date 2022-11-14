9.02021, По ту сторону солнца. Серия 3
Мелодрама18+
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По ту сторону солнца (сериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
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О сериале
Мелодраматический мини-сериал, в котором особое внимание уделяется теме женской дружбы и взаимовыручки. Выросшие в маленьком приморском городке Аня и Катя дружат с самого детства. Но взрослая жизнь вносит свои коррективы. Катя знакомится с московским бизнесменом-отпускником Михаилом, он предлагает ей стать его женой, она не раздумывая соглашается и уезжает в столицу с женихом. Тем временем жених Ани предает ее, а смерть матери окончательно добивает девушку. Она с головой уходит в работу, забывая жить для себя. Катя решает, что подругу надо спасать, и приглашает Аню к себе в Москву. Как сложится судьба героини в столице, смотрите в сериале «По ту сторону солнца» (2021) онлайн в видеосервисе Wink.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
- ВБРежиссёр
Виталий
Бабенко
- ИЖАктриса
Ирина
Жёлтикова
- ТСАктриса
Татьяна
Селивёрстова
- Актёр
Родион
Галюченко
- Актёр
Пётр
Романов
- ЯОАктёр
Ярослав
Орляченко
- АСАктриса
Акилина
Соколова
- Актёр
Федор
Леонов
- ИРАктёр
Иван
Ратников
- Актриса
Анна
Сорокина
- ЖСАктриса
Жанна
Семенова
- ГССценарист
Галина
Сальгарелли
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- ТЯПродюсер
Татьяна
Яковенко
- КДПродюсер
Константин
Дыдышко
- АГХудожник
Александр
Глухов
- Монтажёр
Мария
Данилова