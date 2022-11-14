Мелодраматический мини-сериал, в котором особое внимание уделяется теме женской дружбы и взаимовыручки. Выросшие в маленьком приморском городке Аня и Катя дружат с самого детства. Но взрослая жизнь вносит свои коррективы. Катя знакомится с московским бизнесменом-отпускником Михаилом, он предлагает ей стать его женой, она не раздумывая соглашается и уезжает в столицу с женихом. Тем временем жених Ани предает ее, а смерть матери окончательно добивает девушку. Она с головой уходит в работу, забывая жить для себя. Катя решает, что подругу надо спасать, и приглашает Аню к себе в Москву. Как сложится судьба героини в столице, смотрите в сериале «По ту сторону солнца» (2021) онлайн в видеосервисе Wink.

