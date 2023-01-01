Биография

Анна Сорокина — актриса театра и кино. Родилась в Калуге 16 мая 1981 года. После школы поступила на актерский факультет в ГИТИС. Получив диплом, в 2005 году стала актрисой Калужского областного драматического театра. Первой работой Анны Сорокиной в кино стала эпизодическая роль в криминальной драме «Ворошиловский стрелок» 1999 года. В фильмографии актрисы также можно встретить сериалы «Марьина роща 2», «Соната для Веры», «По ту сторону солнца», «Библиотекарь».