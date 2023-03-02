WinkСериалыОткрытая книга1-й сезон
Открытая книга (сериал, 1977) сезон 1 смотреть онлайн
9.21977, Открытая книга. Сезон 1 9 серий
Драма, Биография18+
Сезоны и серии
- 18+64 мин
Открытая книга
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+65 мин
Открытая книга
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+65 мин
Открытая книга
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+64 мин
Открытая книга
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+66 мин
Открытая книга
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+67 мин
Открытая книга
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+79 мин
Открытая книга
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+64 мин
Открытая книга
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+64 мин
Открытая книга
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
О сериале
По роману Вениамина Каверина. Героиня фильма - ученый-микробиолог, которая изобрела пенициллин. Открытию нового сильнодействующего препарата пенициллина предшествовали многолетние научные исследования. Начались они еще в начале века в маленьком провинциальном городке Лопахине, в лаборатории старого врача Лебедева...
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ВТРежиссёр
Виктор
Титов
- ИСАктриса
Ия
Саввина
- НДАктриса
Наталья
Дикарева
- Актёр
Георгий
Тараторкин
- АВАктёр
Алексей
Васильев
- МПАктёр
Михаил
Погоржельский
- Актриса
Елена
Соловей
- Актёр
Олег
Янковский
- ИКАктриса
Инна
Кондратьева
- Актриса
Нина
Ургант
- ЮБАктёр
Юрий
Богатырев
- ВКСценарист
Вениамин
Каверин
- ЮПХудожник
Юрий
Пугач
- СТХудожница
Светлана
Титова
- ЕВМонтажёр
Елена
Верещагина
- АИОператор
Анатолий
Иванов
- НМКомпозитор
Николай
Мартынов