По роману Вениамина Каверина. Героиня фильма - ученый-микробиолог, которая изобрела пенициллин. Открытию нового сильнодействующего препарата пенициллина предшествовали многолетние научные исследования. Начались они еще в начале века в маленьком провинциальном городке Лопахине, в лаборатории старого врача Лебедева...



