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Открытая книга
1-й сезон

Открытая книга (сериал, 1977) сезон 1 смотреть онлайн

9.21977, Открытая книга. Сезон 1 9 серий
Драма, Биография18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

По роману Вениамина Каверина. Героиня фильма - ученый-микробиолог, которая изобрела пенициллин. Открытию нового сильнодействующего препарата пенициллина предшествовали многолетние научные исследования. Начались они еще в начале века в маленьком провинциальном городке Лопахине, в лаборатории старого врача Лебедева...

Страна
СССР
Жанр
Драма, Биография

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Открытая книга»