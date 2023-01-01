Она сбила летчика (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Звезда телехита «Не родись красивой» Григорий Антипенко в комедийной мелодраме о крутых виражах любви.



Ночь, дорога, мотоциклист и горе-водитель без прав — знакомство пилота Валерия Попова и юного создания по имени Ника произошло при весьма печальных обстоятельствах. Отчаянная девушка собиралась прокатиться с ветерком, но вместо этого «Она сбила летчика» и с первого взгляда влюбилась. Согласившись принять помощь, Валерий и не думал, что своенравная и упрямая Ника привяжется к нему как банный лист. Теперь она твердо намерена завоевать сердце харизматичного пилота, пусть и женатого… Добьется ли Ника своего, вы узнаете, если будете смотреть онлайн сериал «Она сбила летчика» (2016) в хорошем качестве.



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