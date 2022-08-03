Она сбила летчика (сериал, 2016) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Валерий Павлов – пилот самолета, летчик от Бога, влюбленный в свою работу. Но дома его жизнь далека от сказки. Семейные будни давно превратилась в череду скандалов и ссор. Однажды, укрываясь от очередного выпада жены, Павлов ненастной ночью уезжает из дома на мотоцикле. Он еще не знает, что навстречу ему мчится юная девушка без прав, не видящая никого на своeм пути...

