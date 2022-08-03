Она сбила летчика (сериал, 2016) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
8.92016, Она сбила летчика. Серия 1
Мелодрама12+
Сезоны и серии
О сериале
Валерий Павлов – пилот самолета, летчик от Бога, влюбленный в свою работу. Но дома его жизнь далека от сказки. Семейные будни давно превратилась в череду скандалов и ссор. Однажды, укрываясь от очередного выпада жены, Павлов ненастной ночью уезжает из дома на мотоцикле. Он еще не знает, что навстречу ему мчится юная девушка без прав, не видящая никого на своeм пути...
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
- АНРежиссёр
Артем
Насыбулин
- Актёр
Григорий
Антипенко
- Актриса
Анастасия
Уколова
- Актриса
Анна
Невская
- ПБАктёр
Петр
Баранчеев
- Актёр
Валерий
Афанасьев
- НЛАктриса
Наталья
Лукеичева
- Актёр
Роман
Евдокимов
- КИАктриса
Кристина
Исайкина
- АЛАктриса
Анастасия
Лапина
- ММАктёр
Максим
Митяшин
- ГССценарист
Ганна
Слуцки
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ВЦОператор
Валерий
Цыбин