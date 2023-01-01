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Обыкновенная Арктика
1-й сезон

Обыкновенная Арктика (сериал, 1976) сезон 1 смотреть онлайн

8.91976, Обыкновенная Арктика. Сезон 1 2 серии
Драмы18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

По мотивам соцреалистических рассказов Бориса Горбатова о буднях советских покорителей Арктики.

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Информация

Страна
СССР
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Обыкновенная Арктика»