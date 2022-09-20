Обыкновенная Арктика. Серия 1
Wink
Сериалы
Обыкновенная Арктика
1-й сезон
1-я серия

Обыкновенная Арктика (сериал, 1976) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

8.91976, Обыкновенная Арктика. Серия 1
Драма18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

По мотивам соцреалистических рассказов Бориса Горбатова о буднях советских покорителей Арктики.

Страна
СССР
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
75 мин / 01:15

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Обыкновенная Арктика»