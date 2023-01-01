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Обыкновенная Арктика
Актёры и съёмочная группа сериала «Обыкновенная Арктика»

Актёры и съёмочная группа сериала «Обыкновенная Арктика»

Режиссёры

Алексей Симонов

Алексей Симонов

Режиссёр

Актёры

Олег Даль

Олег Даль

АктёрАнтон Семёнович
Олег Анофриев

Олег Анофриев

АктёрСтепан Грохот
Афанасий Кочетков

Афанасий Кочетков

АктёрФёдор
Ролан Быков

Ролан Быков

АктёрАндрей Миронович
Георгий Корольчук

Георгий Корольчук

АктёрКостя Лобас
Валентин Ерофеев

Валентин Ерофеев

АктёрВоронов
Виктор Павлов

Виктор Павлов

Актёрповар
Геннадий Юхтин

Геннадий Юхтин

Актёрначальник из московского управления
Эммануил Левин

Эммануил Левин

Актёррадист фактории 'Три креста'
Генриетта Рыжкова

Генриетта Рыжкова

АктрисаТаисия Павловна

Сценаристы

Константин Симонов

Константин Симонов

Сценарист
Борис Горбатов

Борис Горбатов

Сценарист

Продюсеры

Дмитрий Коптев

Дмитрий Коптев

Продюсер

Актёры дубляжа

Игорь Ефимов

Игорь Ефимов

Актёр дубляжа

Художники

Алексей Рудяков

Алексей Рудяков

Художник
Елена Фомина

Елена Фомина

Художница

Монтажёры

Мария Амосова

Мария Амосова

Монтажёр

Операторы

Ростислав Давыдов

Ростислав Давыдов

Оператор

Композиторы

Вадим Биберган

Вадим Биберган

Композитор