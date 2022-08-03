Wink
Сериалы
Нелюбимый мой
1-й сезон

Нелюбимый мой (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

8.72021, Нелюбимый мой. Сезон 1 4 серии
Мелодрама18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Аня и Дима сыграли свадьбу сразу после института. Вот только счастья в совместной жизни так обрести и не смогли. Аня постоянно ревновала Диму к каждой встречной. И как бы муж ни пытался убедить супругу, что любит только ее, героиня видела, как остальные девушки смотрят на ее возлюбленного…

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

6.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Нелюбимый мой»