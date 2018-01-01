Биография

Евгений Олейник — украинский театральный и киноактер. Родился в Днепропетровске 26 декабря 1984 года. На пути к карьере актера окончил театральный колледж в родном городе. После в разное время служил в театрах им. Артёма и Леси Украинки. В киноиндустрию вошел в 30 лет, исполнив роль боксера в русско-украинской криминальной драме «Брат за брата 3». Евгений Олейник снялся в десятках кинопроектов. В их числе «Пёс», «Нити судьбы», «Не зарекайся», «Женский доктор 3», «Обмани себя», «Кто ты?», «Жена по обмену», «Путешествие к центру души», «От любви до ненависти», «С меня хватит», «О чём не расскажет река», «Не женская работа», «Фантом», «Солнечный ноябрь», «Вскрытие покажет», «Реабилитация», «Расколотые сны», «Я работаю на кладбище», «Летний снег», «Треугольник судьбы», «Место под солнцем», «В плену у прошлого» и «Нелюбимый мой». Большинство работ с участием актера — мелодрамы, детективы и картины в жанре криминал.