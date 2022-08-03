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Настоящий детектив
1-й сезон

Настоящий детектив (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн

8.82014, True Detective 8 серий
Детектив, Драма18+
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О сериале

1995 год. Чуждые друг другу полицейские Раст Коул и Марти Харт вынуждены стать напарниками, чтобы расследовать загадочное убийство девушки в Луизиане. Спустя годы, в 2012-ом героям придется встретиться вновь, когда отдел внутренних расследований решит привлечь их к работе над похожим делом. Смотрите 1 сезон сериала «Настоящий детектив» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
8.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Настоящий детектив»