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МосГорСмех
1-й сезон

МосГорСмех (сериал, 2011) сезон 1 смотреть онлайн

2011, МосГорСмех. Сезон 1 25 серий
Комедия18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Все дороги ведут в Москву. Вечно живой Ленин, коммерческая милиция, супруги в жизни и на ТВ, жeлтая пресса, чиновники и бездомные, уличные музыканты и оргкомитет Олимпиады-80 — все они любят свой город и шутят про него.

Страна
Россия
Жанр
Комедия

Рейтинг

2.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «МосГорСмех»