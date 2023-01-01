Меч (сериал, 2009) сезон 1 смотреть онлайн

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Бывший сотрудник органов меняет правила игры в борьбе с преступностью и беззаконием. Не пропустите российскую криминальную драму в духе «Святых из Бундока»: начинайте смотреть сериал «Меч», 1 сезон которого доступен в онлайн-кинотеатре Wink!



В первом сезоне мы знакомимся с Максом Калининым, борцом за справедливость, который сразу после армии пошел работать в правоохранительные органы, чтобы противостоять безнаказанности. Однажды он становится свидетелем вопиющей несправедливости: опасного преступника, которого он задержал, выпускают на свободу, а от самого Макса начальник требует забыть о проведенной операции. Несогласный молчать, Калинин теряет службу без возможности восстановления в органах. Макс находит единомышленников, готовых бороться с преступностью вне закона, — так рождается опаснейшая карательная организация.



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