Меч (сериал, 2009) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
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Меч
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
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Меч
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
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Меч
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
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Меч
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
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Меч
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
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Меч
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
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Меч
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
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Меч
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
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Меч
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
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Меч
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
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Меч
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
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Меч
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
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Меч
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
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Меч
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
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Меч
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
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Меч
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
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Меч
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
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Меч
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
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Меч
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
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Меч
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
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Меч
Сезон 1 Серия 21Бесплатно
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Меч
Сезон 1 Серия 22Бесплатно
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Меч
Сезон 1 Серия 23Бесплатно
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Меч
С�езон 1 Серия 24Бесплатно
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Меч
Сезон 1 Серия 25Бесплатно
Сюжет
Бывший сотрудник органов меняет правила игры в борьбе с преступностью и беззаконием. Не пропустите российскую криминальную драму в духе «Святых из Бундока»: начинайте смотреть сериал «Меч», 1 сезон которого доступен в онлайн-кинотеатре Wink!
В первом сезоне мы знакомимся с Максом Калининым, борцом за справедливость, который сразу после армии пошел работать в правоохранительные органы, чтобы противостоять безнаказанности. Однажды он становится свидетелем вопиющей несправедливости: опасного преступника, которого он задержал, выпускают на свободу, а от самого Макса начальник требует забыть о проведенной операции. Несогласный молчать, Калинин теряет службу без возможности восстановления в органах. Макс находит единомышленников, готовых бороться с преступностью вне закона, — так рождается опаснейшая карательная организация.
Чтобы определить, на чьей вы стороне, включайте боевик от создателей «Карпова». В онлайн-кинотеатре Wink удобно смотреть «Меч» — 1 сезон в хорошем качестве ждет вас!
Сериал Меч 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- РУРежиссёр
Рустам
Уразаев
- Режиссёр
Виктор
Конисевич
- ЭФАктёр
Эдуард
Флёров
- Актёр
Роман
Курцын
- Актёр
Тимур
Ефременков
- ДПАктриса
Дарья
Повереннова
- ВФАктриса
Виктория
Фишер
- НГАктриса
Нина
Гогаева
- ВПАктёр
Владислав
Павлов
- Актёр
Александр
Фисенко
- ШИАктёр
Шухрат
Иргашев
- Сценарист
Илья
Куликов
- ВВСценарист
Василий
Внуков
- Продюсер
Ефим
Любинский
- ИВПродюсер
Ирина
Варламова
- СВОператор
Сергей
Вальцов
- АШКомпозитор
Алексей
Шелыгин