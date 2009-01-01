Меч (сериал, 2009) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+48 мин
Меч
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+48 мин
Меч
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+48 мин
Меч
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+49 мин
Меч
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+48 мин
Меч
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+48 мин
Меч
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+48 мин
Меч
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+48 мин
Меч
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+48 мин
Меч
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+48 мин
Меч
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+49 мин
Меч
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+48 мин
Меч
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+48 мин
Меч
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+48 мин
Меч
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+48 мин
Меч
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+48 мин
Меч
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 16+48 мин
Меч
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 16+48 мин
Меч
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 16+48 мин
Меч
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 16+48 мин
Меч
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
- 16+48 мин
Меч
Сезон 1 Серия 21Бесплатно
- 16+48 мин
Меч
Сезон 1 Серия 22Бесплатно
- 16+48 мин
Меч
Сезон 1 Серия 23Бесплатно
- 16+48 мин
Меч
Сезон 1 Серия 24Бесплатно
- 16+48 мин
Меч
Сезон 1 Серия 25Бесплатно
О сериале
Бывший сотрудник органов против коррупции. Криминальная драма с Романом Курцыным от создателей «Карпова» и «Регби». Макс Калинин десять лет работал в правоохранительных органах, пока на личном опыте не столкнулся со взяточничеством. Задержанного им преступника отпускают на свободу, а Макса, борца за справедливость, увольняют со службы без дальнейшего права работать в органах. Калинин решает продолжать бороться с преступностью и беззаконием, но уже другими методами. Он собирает банду единомышленников, которая со временем превращается в опаснейшую карательную организацию. Чем обернется для Макса желание спасти мир от преступности? Оставайтесь с нами, чтобы смотреть сериал «Меч», — все серии доступны в хорошем качестве на нашем видеосервисе Wink!
Сериал Меч 1 сезон 17 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- РУРежиссёр
Рустам
Уразаев
- Режиссёр
Виктор
Конисевич
- ЭФАктёр
Эдуард
Флёров
- Актёр
Роман
Курцын
- Актёр
Тимур
Ефременков
- ДПАктриса
Дарья
Повереннова
- ВФАктриса
Виктория
Фишер
- НГАктриса
Нина
Гогаева
- ВПАктёр
Владислав
Павлов
- Актёр
Александр
Фисенко
- ШИАктёр
Шухрат
Иргашев
- Сценарист
Илья
Куликов
- ВВСценарист
Василий
Внуков
- Продюсер
Ефим
Любинский
- ИВПродюсер
Ирина
Варламова
- СВОператор
Сергей
Вальцов
- АШКомпозитор
Алексей
Шелыгин