Меч (сериал, 2009) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн бесплатно

Бывший сотрудник органов против коррупции. Криминальная драма с Романом Курцыным от создателей «Карпова» и «Регби». Макс Калинин десять лет работал в правоохранительных органах, пока на личном опыте не столкнулся со взяточничеством. Задержанного им преступника отпускают на свободу, а Макса, борца за справедливость, увольняют со службы без дальнейшего права работать в органах. Калинин решает продолжать бороться с преступностью и беззаконием, но уже другими методами. Он собирает банду единомышленников, которая со временем превращается в опаснейшую карательную организацию. Чем обернется для Макса желание спасти мир от преступности? Оставайтесь с нами, чтобы смотреть сериал «Меч», — все серии доступны в хорошем качестве на нашем видеосервисе Wink!



