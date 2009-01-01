Меч (сериал, 2009) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Меч. Сезон 1. Серия 3
Драма, Криминал16+

О сериале

Бывший сотрудник органов против коррупции. Криминальная драма с Романом Курцыным от создателей «Карпова» и «Регби». Макс Калинин десять лет работал в правоохранительных органах, пока на личном опыте не столкнулся со взяточничеством. Задержанного им преступника отпускают на свободу, а Макса, борца за справедливость, увольняют со службы без дальнейшего права работать в органах. Калинин решает продолжать бороться с преступностью и беззаконием, но уже другими методами. Он собирает банду единомышленников, которая со временем превращается в опаснейшую карательную организацию. Чем обернется для Макса желание спасти мир от преступности? Оставайтесь с нами, чтобы смотреть сериал «Меч», — все серии доступны в хорошем качестве на нашем видеосервисе Wink!

Сериал Меч 1 сезон 3 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Криминал, Драма
Качество
Full HD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.3 IMDb

