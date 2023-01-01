Любовь лечит (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Любите мелодрамы? Тогда вам придется по вкусу новый российский сериал «Любовь лечит». 1 сезон уже доступен для бесплатного просмотра всем желающим.
В 1 сезоне вы познакомитесь с бизнес-леди Светланой, роль которой исполняет Екатерина Волкова, полюбившаяся многим зрителям по роли Веры Ворониной из сериала Воронины.
Сюжет строится вокруг главной героини, которая узнает о том, что у нее возможен рак. Во время планового медицинского осмотра результаты анализов говорят именно об этом. Раньше главная героиня уделяла много времени работе, а теперь решает полностью посвятить себя семье и отдохнуть от происходящего. Ее близкие с трепетом ждут повторных результатов, которые подтвердят или опровергнут страшный диагноз. Спустя несколько дней девушке сообщают, что рака у нее нет, а анализы просто перепутали с другой пациенткой. Узнав о той девушке, Светлана понимает, что это любовница мужа.
Как теперь изменится жизнь девушки и сможет ли она простить своего мужа? Все это вы узнаете, посмотрев 1 сезон сериала «Любовь лечит». Все серии будут доступны бесплатно и в хорошем качестве.
Сериал Любовь лечит 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Мария
Маханько
- Актриса
Екатерина
Волкова
- Актёр
Роман
Полянский
- Актёр
Андрей
Заводюк
- Актёр
Максим
Коновалов
- Актёр
Валерий
Баринов
- ИБАктриса
Ирина
Брагина
- АФАктёр
Артём
Фадеев
- МРАктриса
Мария
Рассказова
- СААктёр
Степан
Абрамов
- НКАктриса
Наиля
Касимова
- АКСценарист
Александр
Калугин
- Сценарист
Кира
Худолей
- СВСценарист
Сергей
Волков
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- ЕППродюсер
Евгений
Парфенов
- СВПродюсер
Сергей
Волков
- АПОператор
Александр
Пушкин