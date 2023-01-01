Любовь лечит (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

Любите мелодрамы? Тогда вам придется по вкусу новый российский сериал «Любовь лечит». 1 сезон уже доступен для бесплатного просмотра всем желающим.



В 1 сезоне вы познакомитесь с бизнес-леди Светланой, роль которой исполняет Екатерина Волкова, полюбившаяся многим зрителям по роли Веры Ворониной из сериала Воронины.

Сюжет строится вокруг главной героини, которая узнает о том, что у нее возможен рак. Во время планового медицинского осмотра результаты анализов говорят именно об этом. Раньше главная героиня уделяла много времени работе, а теперь решает полностью посвятить себя семье и отдохнуть от происходящего. Ее близкие с трепетом ждут повторных результатов, которые подтвердят или опровергнут страшный диагноз. Спустя несколько дней девушке сообщают, что рака у нее нет, а анализы просто перепутали с другой пациенткой. Узнав о той девушке, Светлана понимает, что это любовница мужа.



Как теперь изменится жизнь девушки и сможет ли она простить своего мужа? Все это вы узнаете, посмотрев 1 сезон сериала «Любовь лечит». Все серии будут доступны бесплатно и в хорошем качестве.



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