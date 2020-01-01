Любовь лечит (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Бизнес-леди Светлана счастлива в браке, но из-за работы ей редко удается уделить внимание мужу Виктору и сыну-подростку. И вдруг ее жизнь резко меняется. Во время планового обследования анализы показывают у нее наличие опасной болезни. Близкие поддерживают ее и ждут результата повторного анализа. Особенно муж Виктор. Искреннюю поддержку Свете оказывает и коллега Алексей. Вскоре выясняется, что Света абсолютно здорова — ее результаты перепутали с показателями другой девушки, сдававшей в этот же день анализы. Света решает выяснить, кто та несчастная, заболевшая смертельным недугом, чтобы как-то ей помочь… Неожиданно она узнает, что это любовница ее мужа, и их любовная связь длится уже три года… Тогда жизнь Светланы снова бесповоротно меняется…



