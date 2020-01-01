Любовь лечит (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Бизнес-леди Светлана счастлива в браке, но из-за работы ей редко удается уделить внимание мужу Виктору и сыну-подростку. И вдруг ее жизнь резко меняется. Во время планового обследования анализы показывают у нее наличие опасной болезни. Близкие поддерживают ее и ждут результата повторного анализа. Особенно муж Виктор. Искреннюю поддержку Свете оказывает и коллега Алексей. Вскоре выясняется, что Света абсолютно здорова — ее результаты перепутали с показателями другой девушки, сдававшей в этот же день анализы. Света решает выяснить, кто та несчастная, заболевшая смертельным недугом, чтобы как-то ей помочь… Неожиданно она узнает, что это любовница ее мужа, и их любовная связь длится уже три года… Тогда жизнь Светланы снова бесповоротно меняется…
Сериал Любовь лечит 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Мария
Маханько
- Актриса
Екатерина
Волкова
- Актёр
Роман
Полянский
- Актёр
Андрей
Заводюк
- Актёр
Максим
Коновалов
- Актёр
Валерий
Баринов
- ИБАктриса
Ирина
Брагина
- АФАктёр
Артём
Фадеев
- МРАктриса
Мария
Рассказова
- СААктёр
Степан
Абрамов
- НКАктриса
Наиля
Касимова
- АКСценарист
Александр
Калугин
- Сценарист
Кира
Худолей
- СВСценарист
Сергей
Волков
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- ЕППродюсер
Евгений
Парфенов
- СВПродюсер
Сергей
Волков
- АПОператор
Александр
Пушкин