Молодой следователь Олег находит связь между странными смертями, произошедшими в городе за последнее время, и подозревает в убийствах местного банкира Русакова. Он понимает, что за Русаковым стоят куда более могущественные люди, но не отступается от расследования, и его жизнь летит под откос.

