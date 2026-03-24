Ложь во спасение. Сезон 1. Серия 3
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Сериалы
Ложь во спасение
1-й сезон
3-я серия
8.92016, Ложь во спасение. Сезон 1. Серия 3
Детектив, Драма18+
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Ложь во спасение (сериал, 2016) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Молодой следователь Олег находит связь между странными смертями, произошедшими в городе за последнее время, и подозревает в убийствах местного банкира Русакова. Он понимает, что за Русаковым стоят куда более могущественные люди, но не отступается от расследования, и его жизнь летит под откос.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма, Детектив
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

6.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Ложь во спасение»