WinkСериалыЛожь во спасение1-й сезон1-я серия
8.92016, Ложь во спасение. Сезон 1. Серия 1
Детектив, Драма18+
Серия в подписке «viju+»
Ложь во спасение (сериал, 2016) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
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О сериале
Молодой следователь Олег находит связь между странными смертями, произошедшими в городе за последнее время, и подозревает в убийствах местного банкира Русакова. Он понимает, что за Русаковым стоят куда более могущественные люди, но не отступается от расследования, и его жизнь летит под откос.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
- АВРежиссёр
Андрей
Верещагин
- Актёр
Владимир
Жеребцов
- Актриса
Анастасия
Панина
- Актриса
Любава
Грешнова
- Актриса
Елизавета
Лотова
- Актёр
Александр
Наумов
- Актриса
Василиса
Немцова
- ЭААктёр
Эдуард
Айткулов
- АТАктёр
Алексей
Тихонов
- ОКАктёр
Олег
Каменщиков
- Актёр
Пётр
Рыков
- ОГАктёр
Олег
Граф
- Актёр
Александр
Силаев
- АКАктёр
Александр
Кондрух
- ПКАктёр
Платон
Каменев
- НПСценарист
Наталья
Першина
- Продюсер
Родион
Павлючик
- ИРПродюсер
Ирина
Романова
- ВГПродюсер
Виталий
Гулмасян
- ММОператор
Максим
Миханюк