Биография

Олег Граф – российский актер кино и театра, также известен как режиссер. Появился на свет 12 июля 1968 года в Москве, умер 12 марта 2018 года там же. Получив среднее образование, стал студентом театральной студии, прикрепленной к Крымскому театру драмы и музкомедии. Выпустившись, получил работу в московском Театре на Бутырке, на сцене которого и были сыграны первые профессиональные роли Олега Графа. Позднее сотрудничал еще с несколькими театрами страны. К самым известным постановкам с участием актера можно отнести «Роман биржевого маклера», «Осуждение Фауста», «Доходное место». Свою частную жизнь предпочитал не афишировать. Скоропостижно скончался в возрасте 49-и лет в Москве. Долгое время был исключительно театральным актером, на экране дебютировал уже в зрелом возрасте. Впервые сыграл в кино в 2013 году, снявшись в картине «Неформат». После этого появился в таких проектах как «Наследники», «Дело врачей», «Деффчонки», и множестве других. Исполнял чаще всего небольшие или эпизодические, но характерные или запоминающиеся роли. Лучше всего известен широкой аудитории Олег Граф по сериалам «Склифосовский» и «Психологини». Всего за годы своей карьеры сыграл более трех десятков ролей в кино.