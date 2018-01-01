Ласточкино гнездо (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн

Для шестнадцатилетней выпускницы школы Иды не было никого роднее и ближе, чем ее мама Светлана. Но внезапно вся жизнь Иды рушится: ее мама скоропостижно умирает и оставляет дочку на попечение своей недалекой и жестокой сестры. После смерти матери Ида твердо решает стать врачом, чтобы спасать людей.

