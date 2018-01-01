Ласточкино гнездо (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн

WinkСериалыЛасточкино гнездо1-й сезон
2012, Ласточкино гнездо. Сезон 1 12 серий
Мелодрама6+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Для шестнадцатилетней выпускницы школы Иды не было никого роднее и ближе, чем ее мама Светлана. Но внезапно вся жизнь Иды рушится: ее мама скоропостижно умирает и оставляет дочку на попечение своей недалекой и жестокой сестры. После смерти матери Ида твердо решает стать врачом, чтобы спасать людей.
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Дмитрий
Тюрин
- Актриса
Татьяна
Арнтгольц
- Актёр
Юрий
Стоянов
- НВАктриса
Наталия
Вдовина
- Актёр
Дмитрий
Муляр
- Актёр
Иван
Жидков
- Актриса
Катерина
Шпица
- Актриса
Светлана
Немоляева
- ЕПАктриса
Елена
Плаксина
- Актриса
Надежда
Маркина
- АКАктёр
Александр
Козлов
- АССценарист
Анна
Суворова
- Продюсер
Юрий
Сапронов
- АСПродюсер
Андрей
Смирнов
- ДМПродюсер
Дмитрий
Месхиев
- СОПродюсер
Сергей
Оганесян
- АКХудожник
Александр
Кудрявов
- АЗМонтажёр
Андрей
Зозуля
- МЕМонтажёр
Михаил
Егоров
- ИПОператор
Иван
Поморин
- ДСКомпозитор
Дарин
Сысоев