Ласточкино гнездо
1-й сезон

Ласточкино гнездо (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн

2012, Ласточкино гнездо. Сезон 1 12 серий
Мелодрама6+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Для шестнадцатилетней выпускницы школы Иды не было никого роднее и ближе, чем ее мама Светлана. Но внезапно вся жизнь Иды рушится: ее мама скоропостижно умирает и оставляет дочку на попечение своей недалекой и жестокой сестры. После смерти матери Ида твердо решает стать врачом, чтобы спасать людей.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ласточкино гнездо»