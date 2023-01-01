Ласточкино гнездо (сериал, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Что может быть общего у харьковского афериста и скромного жителя Санкт-Петербурга, не умеющего общаться с людьми, особенно с женщинами? А то, что оба они могут оказаться отцами маленькой девочки Маши.



Маша живет в Ялте под опекой родственников и соседей и мечтает найти своего папу. Оба претендента по ее приглашению прибывают в Ялту и там начинается самое интересное!



Папаши с таким рвением соревнуются за право воспитывать дочь, что ставят на уши весь дом и превращают размеренную жизнь Маши в цирковое представление!



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