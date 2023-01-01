Ласточкино гнездо
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Ласточкино гнездо

Ласточкино гнездо (сериал, 2012) смотреть онлайн

2012, Ласточкино гнездо 1 сезон
Мелодрамы6+

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Сюжет

Что может быть общего у харьковского афериста и скромного жителя Санкт-Петербурга, не умеющего общаться с людьми, особенно с женщинами? А то, что оба они могут оказаться отцами маленькой девочки Маши.

Маша живет в Ялте под опекой родственников и соседей и мечтает найти своего папу. Оба претендента по ее приглашению прибывают в Ялту и там начинается самое интересное!

Папаши с таким рвением соревнуются за право воспитывать дочь, что ставят на уши весь дом и превращают размеренную жизнь Маши в цирковое представление!

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ласточкино гнездо»

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