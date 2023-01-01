Ласточкино гнездо (сериал, 2012) смотреть онлайн
2012, Ласточкино гнездо 1 сезон
Мелодрамы6+
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Сюжет
Что может быть общего у харьковского афериста и скромного жителя Санкт-Петербурга, не умеющего общаться с людьми, особенно с женщинами? А то, что оба они могут оказаться отцами маленькой девочки Маши.
Маша живет в Ялте под опекой родственников и соседей и мечтает найти своего папу. Оба претендента по ее приглашению прибывают в Ялту и там начинается самое интересное!
Папаши с таким рвением соревнуются за право воспитывать дочь, что ставят на уши весь дом и превращают размеренную жизнь Маши в цирковое представление!
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Информация
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ДТРежиссёр
Дмитрий
Тюрин
- Актриса
Татьяна
Арнтгольц
- Актёр
Юрий
Стоянов
- НВАктриса
Наталия
Вдовина
- Актёр
Дмитрий
Муляр
- Актёр
Иван
Жидков
- Актриса
Катерина
Шпица
- Актриса
Светлана
Немоляева
- ЕПАктриса
Елена
Плаксина
- Актриса
Надежда
Маркина
- АКАктёр
Александр
Козлов
- АССценарист
Анна
Суворова
- Продюсер
Юрий
Сапронов
- АСПродюсер
Андрей
Смирнов
- Д�МПродюсер
Дмитрий
Месхиев
- СОПродюсер
Сергей
Оганесян
- АКХудожник
Александр
Кудрявов
- АЗМонтажёр
Андрей
Зозуля
- МЕМонтажёр
Михаил
Егоров
- ИПОператор
Иван
Поморин
- ДСКомпозитор
Дарин
Сысоев