Таня с семьeй возвращается в родной город и неожиданно сталкивается со своим бывшим возлюбленным, с которым их разлучили трагические обстоятельства. Эта новая встреча с Сашей переворачивает жизнь Тани с ног на голову. Не в силах скрывать свои отношения, Саша и Таня решают признаться своим вторым половинам. Но жена Саши Дина после откровенного разговора исчезает, а наутро еe находят мeртвой. В расследовании причин еe гибели участвует муж Тани, Костя. Тане не удалось поговорить с ним накануне, и вот теперь во время следствия он узнает о еe измене. Теперь Костя готов на всe, чтоб упрятать соперника тюрьму.

