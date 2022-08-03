WinkСериалыКогда умрет любовь1-й сезон
Когда умрет любовь (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн
9.02021, Когда умрет любовь. Сезон 1 4 серии
Мелодрама18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Таня с семьeй возвращается в родной город и неожиданно сталкивается со своим бывшим возлюбленным, с которым их разлучили трагические обстоятельства. Эта новая встреча с Сашей переворачивает жизнь Тани с ног на голову. Не в силах скрывать свои отношения, Саша и Таня решают признаться своим вторым половинам. Но жена Саши Дина после откровенного разговора исчезает, а наутро еe находят мeртвой. В расследовании причин еe гибели участвует муж Тани, Костя. Тане не удалось поговорить с ним накануне, и вот теперь во время следствия он узнает о еe измене. Теперь Костя готов на всe, чтоб упрятать соперника тюрьму.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
- НМРежиссёр
Николай
Михайлов
- ТРАктриса
Татьяна
Ратникова
- АЛАктёр
Артур
Логай
- АНАктёр
Александр
Никитин
- НВАктриса
Наталия
Васько
- СКАктриса
Светлана
Кирпичёва
- КНАктриса
Ксения
Николаева
- ЮГАктёр
Юрий
Гребельник
- АРАктриса
Анна
Руденко
- ВГАктёр
Владимир
Гориславец
- ВСАктёр
Василий
Сивохоп
- ОКСценарист
Ольга
Кулагина
- ВСПродюсер
Виталий
Сиренко
- НСПродюсер
Наталья
Стрибук
- ВКПродюсер
Виктория
Корогод
- ВЖПродюсер
Вадим
Жук
- ПКХудожник
Петр
Корягин
- ВСОператор
Василий
Сикачинский
- ВПКомпозитор
Владлен
Пупков