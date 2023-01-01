Биография

Василий Сивохоп – актер. Играет преимущественно в кино. Большинство работ – телевизионные сериалы в жанрах драма и мелодрама. Также часто играет в фильмах о войне. Родился в 1985 году на Украине. На счету актера не слишком много работ. А большинство ролей Василия Сивохопа – это второстепенные или эпизодические персонажи. Однако среди его фильмов есть множество известных и высоко оцененных критиками картин. Сотрудничал с такими режиссерами, как Андрей Малюков, Виталий Воробьев, Бата Недич и Александр Тименко. Часто снимается в одних кинокартинах с актерами Станиславом Бокланом, Олегом Примогеновым, Игорем Гнездиловым и Сергеем Малюгой. Дебютов в области кинематографа стала небольшая роль в сериале «Баллада о бомбере», который вышел на экраны в 2011 году. Затем актера пригласили на съемки спортивной драмы «Матч» и многосерийного детектива «Защитница». Наиболее известные и популярные фильмы Василия Сивохопа – военно-историческая драма «Битва за Севастополь» (актеру досталась роль Ивана Запорожца), драматический мини-сериал «Мотыльки», а также телевизионные сериалы «Столетие Якова» и «Село на миллион». Также сыграл в кинокартинах «Последний бой» и «Дорога домой».