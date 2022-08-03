Когда умрет любовь. Серия 3
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Когда умрет любовь
1-й сезон
3-я серия
9.02021, Когда умрет любовь. Серия 3
Мелодрама18+

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Когда умрет любовь (сериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

О сериале

Таня с семьeй возвращается в родной город и неожиданно сталкивается со своим бывшим возлюбленным, с которым их разлучили трагические обстоятельства. Эта новая встреча с Сашей переворачивает жизнь Тани с ног на голову. Не в силах скрывать свои отношения, Саша и Таня решают признаться своим вторым половинам. Но жена Саши Дина после откровенного разговора исчезает, а наутро еe находят мeртвой. В расследовании причин еe гибели участвует муж Тани, Костя. Тане не удалось поговорить с ним накануне, и вот теперь во время следствия он узнает о еe измене. Теперь Костя готов на всe, чтоб упрятать соперника тюрьму.

Страна
Украина
Жанр
Мелодрама
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.1 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Когда умрет любовь»