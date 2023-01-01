Биография

Наталья Стрибук – продюсер. Фильмография насчитывает более 60 полнометражных кинокартин и сериалов. Наиболее успешными проектами стали многосерийные телефильмы «Последний москаль», «Давай поцелуемся», «Клянусь любить тебя вечно», «Доктор Ковальчук», «Человек без сердца» и др. Наталья Стрибук занимает должность главного продюсера отдела производства сериалов телеканала «Украина». Свою кинокарьеру она начала в 2010 году. Дебютным фильмом Натальи Стрибук стала многосерийная комедия «Домашний арест». В 2014 году на экраны вышла комедийная мелодрама «Давай поцелуемся». Главные роли в сериале исполнили Юлия Такшина и Артем Ткаченко. Затем продюсер выпустила криминальную мелодраму «Дом на холодном ключе». Следующим продюсерским проектом стал многосерийный детектив «Тройная защита». В 2016 году на экраны вышла военная драма «На линии жизни». В 2017 году Наталья Стрибук продюсировала многосерийную драму «Доктор Ковальчук». В том же году выпустила сериал «Клянусь любить тебя вечно». Еще одним успешным продюсерским проектом стала мелодрама «Человек без сердца». В 2019 году зрители увидели на федеральном канале сериалы «Капитанша. Продолжение» и «Часы с кукушкой».