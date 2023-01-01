Когда умрет любовь (сериал, 2021) смотреть онлайн бесплатно
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Сюжет
Иногда все на свете мешает настоящей любви. Сериал 2021 года о современных Ромео и Джульетте.
Таня спустя много лет приезжает в родной город. Когда-то именно тут случилась ее первая любовь, но из-за смерти мамы отношения с Сашей оборвались резко и навсегда. Точн�ее, оба они так думали, но вернувшись, Таня поняла, что чувства никуда не исчезли. То же испытывает и Саша; неспособные снова отказаться от своего счастья, влюбленные решают во всем признаться супругам. Внезапно жену Саши находят мертвой; именно тогда муж Тани, следователь, узнает об ее измене. Теперь его главная цель — посадить соперника в тюрьму и сохранить семью любой ценой.
К какому финалу приведет это роковое влечение и кто станет его главной жертвой? Четырехсерийная мелодрама о страсти и мести «Когда умрет любовь» — сериал смотреть онлайн можно на видеосервисе Wink.
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Информация
СтранаУкраина
ЖанрыМелодрамы, Мини-сериалы
Рейтинг
- НМРежиссёр
Николай
Михайлов
- ТРАктриса
Татьяна
Ратникова
- АЛАктёр
Артур
Логай
- АНАктёр
Александр
Никитин
- НВАктриса
Наталия
Васько
- СКАктриса
Светлана
Кирпичёва
- КНАктриса
Ксения
Николаева
- ЮГАктёр
Юрий
Гребельник
- АРАктриса
Анна
Руденко
- ВГАктёр
Владимир
Гориславец
- ВСАктёр
Василий
Сивохоп
- ОКСценарист
Ольга
Кулагина
- ВСПродюсер
Виталий
Сиренко
- НСПродюсер
Наталья
Стрибук
- ВКПродюсер
Виктория
Корогод
- ВЖПродюсер
Вадим
Жук
- ПКХудожник
Петр
Корягин
- ВСОператор
Василий
Сикачинский
- ВПКомпозитор
Владлен
Пупков