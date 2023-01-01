Когда умрет любовь
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Когда умрет любовь
9.02021, Когда умрет любовь 1 сезон
Мелодрамы, Мини-сериалы18+

Когда умрет любовь (сериал, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Иногда все на свете мешает настоящей любви. Сериал 2021 года о современных Ромео и Джульетте.

Таня спустя много лет приезжает в родной город. Когда-то именно тут случилась ее первая любовь, но из-за смерти мамы отношения с Сашей оборвались резко и навсегда. Точнее, оба они так думали, но вернувшись, Таня поняла, что чувства никуда не исчезли. То же испытывает и Саша; неспособные снова отказаться от своего счастья, влюбленные решают во всем признаться супругам. Внезапно жену Саши находят мертвой; именно тогда муж Тани, следователь, узнает об ее измене. Теперь его главная цель — посадить соперника в тюрьму и сохранить семью любой ценой.

К какому финалу приведет это роковое влечение и кто станет его главной жертвой? Четырехсерийная мелодрама о страсти и мести «Когда умрет любовь» — сериал смотреть онлайн можно на видеосервисе Wink.

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