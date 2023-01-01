Биография

Юрий Гребельник — актер. Родился в Киеве в 1962 году. После окончания театрального вуза устроился в театр им. Леси Украинки в 1984 году. Первую сценическую роль Гребельник исполнил здесь же еще студентом. Помимо работы в театре актер снимается в кино и на телевидении, озвучивает фильмы, дублирует кинороли, снимается в рекламе и записывается на радио. Активно стал играть в кино в 2005 году. В фильмах Гребельник создает самые разные образы. Огромный сценический опыт позволил ему быстро вжиться в роли ученого в мелодраме «Лист ожидания», учителя в сериале «Сваты», портье в комедии «Ищу жену с ребенком». В сериале 2015 года «Последний янычар» Юрий играет звездочета, а в высокорейтинговой комедии «Слуга народа» — философа Плутарха. Также актеру довелось озвучивать доктора Хауса в одноименном телесериале.