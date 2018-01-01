Кларисса (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
В 1 сезоне сериала «Кларисса» собраны не самые известные, но талантливейшие представители киноиндустрии. Режиссерами картины выступили Димэйн Дэвис, известная по популярному сериалу «Как избежать наказания за убийство», и Майя Врвило, некогда работавшая над проектом «Побег». Главные роли исполнили Ребекка Бридс («Мы — мужчины», «Беги, Милка, беги!»), Саймон Нортвуд («Код 8», «Убийственная машина»), Рауль Банеджа («В чужой шкуре», «Отличный план») и дебютантка Майя Макнейр.
Рейтинг
- ДАРежиссёр
Дуглас
Арниокоски
- ДДРежиссёр
Димэйн
Дэвис
- Актриса
Ребекка
Бридс
- Актёр
Майкл
Кудлиц
- ЛДАктёр
Лукка
Де Оливейра
- НСАктёр
Ник
Сэндоу
- ДААктриса
Девин
А. Тайлер
- КПАктёр
Кэл
Пенн
- Актриса
Джейн
Эткинсон
- ММАктриса
Майя
МакНейр
- МКАктриса
Марни
Карпентер
- Актёр
Рауль
Банеджа
- Сценарист
Алекс
Куртцман
- ДЛСценарист
Дженни
Люмет
- УХСценарист
Уильям
Харпер
- ДДПродюсер
Димэйн
Дэвис
- ПДПродюсер
Паула
Девоншир
- УХПродюсер
Уильям
Харпер
- ОМХудожник
Олег
М. Савицкий
- РБХудожник
Ричард
Берг
- ДКХудожник
Джейсон
Кларк
- ГЧХудожник
Глен
Чарльз Лэндри
- ЕММонтажёр
Елена
Маганини
- БСОператор
Брендан
Стиси
- ГКОператор
Глен
Кинэн
- ДРКомпозитор
Джефф
Руссо