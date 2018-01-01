Wink
Сериалы
Кларисса
1-й сезон

Кларисса (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

8.52021, Clarice 13 серий
Детектив, Драма18+

О сериале

Премьера 1 сезона сериала «Кларисса» уже эксклюзивно представлена на онлайн-сервисе Wink. Насладитесь захватывающей криминальной историей одновременно со всем миром!

В 1 сезоне сериала «Кларисса» собраны не самые известные, но талантливейшие представители киноиндустрии. Режиссерами картины выступили Димэйн Дэвис, известная по популярному сериалу «Как избежать наказания за убийство», и Майя Врвило, некогда работавшая над проектом «Побег». Главные роли исполнили Ребекка Бридс («Мы — мужчины», «Беги, Милка, беги!»), Саймон Нортвуд («Код 8», «Убийственная машина»), Рауль Банеджа («В чужой шкуре», «Отличный план») и дебютантка Майя Макнейр.

Оформляйте подписку на Wink и смотрите онлайн 1 сезон сериала «Кларисса» — истории о храброй девушке и настоящих ужасах, которые могут происходить среди нас.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Кларисса»