Биография

Майя Элизабет Макнейр — канадская актриса, родившаяся в Торонто в 2009 году. Девочка полюбила сцену и зрителя еще в три года, когда начала выступать с танцами. Майя дебютировала на телевидении в возрасте шести недель, появившись в роли младенца Джоны в эпизоде сериала «Быть Эрикой» канадского канала CBC. В восемь лет юная актриса уже сыграла главную роль в независимом короткометражном фильме ужасов «Элла» 2021 года, а также роль в сериале «Кларисса» — спин-оффе культовых фильмов «Молчание ягнят» и «Ганнибал». В новом сериале Майя Макнейр исполнила молодую Клариссу Старлинг.