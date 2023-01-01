Биография

Ребекка Бридс — австралийская модель и актриса. Родилась в городе Сидней 17 июня 1987 года. С самого детства девушка развивала в себе актерский и другие творческие таланты. Ребекка училась играть на множестве музыкальных инструментов, петь, писать музыку и стихи. Помимо этого актрису всегда интересовала мода. Впервые Бридс появилась на голубых экранах в телевизионной рекламе Vita Brits в 2000 году. Параллельно девушка выступала на сцене и играла в спектаклях и мюзиклах. Первые роли Ребекки Бридс были эпизодическими в австралийских сериалах «Домой и в путь» и «Водяные крысы». После этого девушке предложили сыграть Кэсси в сериале «Большая волна». Больше всего Ребекка Бридс запомнилась зрителю в проектах «Беги, Милка, беги!», «Ньюкасл» и «Мы — мужчины».