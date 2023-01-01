Биография

Дженни Люмет — американская актриса и сценаристка. Родилась в Нью-Йорке 2 февраля 1967 года. Будущее кинодеятельницы было предрешено еще с детства: Дженни родилась в достаточно творческой семье. Ее отец Сидни Люмет — прославленный режиссер, мать Гейл Бакли — журналистка, дед Барух Люмет — актер, а бабушка Лина Хорн — певица. Первые роли Дженни Люмет сыграла в фильмах «Смертельная ловушка», «Бег на месте» и «Жестче, чем кожа». Как сценаристка женщина дебютировала в картине «Рэйчел выходит замуж». Также Люмет продюсировал проекты «Звездный путь: Дискавери», «Звездный путь: Пикар» и сериал «Кларисса» — спин-офф культовых фильмов «Молчание ягнят» и «Ганнибал».