Биография

Дуглас Арниокоски – режиссер, продюсер, сценарист и актер. Большинство кинопроектов – телесериалы и полнометражные фильмы в жанрах драма, фантастика и триллер. Родился в Сан-Франциско (Калифорния, США). Предки актера родом из Финляндии. Был женат на известном продюсере Сюзанне Тодд. В 2015 году женился второй раз на Кэтлин Генри. Большую роль Дуглас Арниокоски сыграл в создании серии фильмов «Звездный путь». Имеет несколько совместных проектов с такими режиссерами, как Ханель М. Кулпеппер, Грег Биман, Джон Шоуолтер, Ларри Тенг и Майя Врвило. Также сотрудничал с продюсерами Алексом Куртцманом, Хезер Кадин, Крэйгом Шапиро и Аароном Байерсом. Карьера в сфере кинематографа началась с фильма ужасов 1992 года «Доктор Мордрид». Над ним Арниокоски работал в качестве помощника режиссера. Более серьезные проекты начали появляться с 2000 года. Одним из первых фильмов Дугласа Арниокоски стал приключенческий фэнтези-боевик «Горец 4: Конец игры». Позже работал над такими известными телесериалами как «Области тьмы», «Мыслить как преступник», «Флэш», «Стрела» и «Голубая кровь». Является соавтором сценариев к кинокартинам «Медсестра», «Повелитель кукол 4» и «Повелитель кукол 5: Последняя глава».